Оборонное ведомство публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины. Информация представлена в официальном Телеграм-канале Минобороны РФ.

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 20-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля в районе села Кисловка Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении российская артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Макеевки и Невского в ЛНР, а также у населенных пунктов Терна и Торское в Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет. Потери боевиков составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска проводят успешные наступательные действия. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, среди которых пять старших офицеров. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 боевиков, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Остальная сводка представлена в официальном Телеграм-канале Минобороны РФ.