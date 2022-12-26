На ранний скрининг новорожденных в Ленобласти потратят 32 млн рублей

С 1 января 2023 года в Ленобласти будут проводить обследование малышей на 36 наследственных заболеваний, вместо пяти
На проведение тестирования в 2023 году из регионального бюджета направлено более 16 млн рублей и столько же из федерального. Как и прежде, процедура будет проводиться на второй день после рождения путем взятия крови из пяточки малыша. Результаты становятся известны на пятый день.
Скрининг новорожденных — это анализ крови, позволяющий провести раннюю диагностику множества заболеваний. Метод является самым точным на сегодняшний день способом ранней диагностики генетически обусловленных патологий. По рекомендации ВОЗ скрининг новорожденных включен в перечень обязательных медицинских тестов для малышей.
Следует знать, что положительный результат далеко не всегда означает, что у ребенка действительно есть то или иное заболевание. Для полной уверенности родителям выдадут направление на дополнительное обследование у соответствующего специалиста.