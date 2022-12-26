На ранний скрининг новорожденных в Ленобласти потратят 32 млн рублей

С 1 января 2023 года в Ленобласти будут проводить обследование малышей на 36 наследственных заболеваний, вместо пяти

На проведение тестирования в 2023 году из регионального бюджета направлено более 16 млн рублей и столько же из федерального. Как и прежде, процедура будет проводиться на второй день после рождения путем взятия крови из пяточки малыша. Результаты становятся известны на пятый день.

«Исследование помогает установить редкие наследственные заболевания, лечение которых необходимо начать как можно раньше. Именно в этом случае большинство из них поддается эффективной терапии», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Скрининг новорожденных — это анализ крови, позволяющий провести раннюю диагностику множества заболеваний. Метод является самым точным на сегодняшний день способом ранней диагностики генетически обусловленных патологий. По рекомендации ВОЗ скрининг новорожденных включен в перечень обязательных медицинских тестов для малышей.

Следует знать, что положительный результат далеко не всегда означает, что у ребенка действительно есть то или иное заболевание. Для полной уверенности родителям выдадут направление на дополнительное обследование у соответствующего специалиста.