Авиакомпания «Победа» проведет абсолютно бесплатные перелеты для россиян

Для этого достаточно заявиться в аэропорт в костюме Деда Мороза или Снегурочки.
Необычную акцию проводит лоукостер «Победа». С 31 декабря по 2 января любой желающий может отправиться в полет бесплатно. Для этого необходимо подойти на стойку регистрации в костюмах сказочных персонажей и иметь немного удачи, поскольку попасть на борт можно будет бесплатно, если в салоне найдутся свободные места.
Еще одно условие — желательно выбрать костюм без блесков. В противном случае придется заплатить за уборку после полета. О готовящейся новогодней акции «Победы» рассказала на своем сайте .
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