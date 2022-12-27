Авиакомпания «Победа» проведет абсолютно бесплатные перелеты для россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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Для этого достаточно заявиться в аэропорт в костюме Деда Мороза или Снегурочки.

Необычную акцию проводит лоукостер «Победа». С 31 декабря по 2 января любой желающий может отправиться в полет бесплатно. Для этого необходимо подойти на стойку регистрации в костюмах сказочных персонажей и иметь немного удачи, поскольку попасть на борт можно будет бесплатно, если в салоне найдутся свободные места.

Еще одно условие — желательно выбрать костюм без блесков. В противном случае придется заплатить за уборку после полета. О готовящейся новогодней акции  «Победы» рассказала на своем сайте .

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