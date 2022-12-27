Отчим задержан за многочисленные изнасилования 11-летней падчерицы в Подпорожском районе

По информации ivbg.ru, 26 декабря в полицию Подпорожского района обратилась 38-летняя жительница поселка Вознесенье. Женщина рассказала, что ее муж несколько раз изнасиловал свою 11-летнюю падчерицу.
По ее словам, преступления происходили несколько раз в период с января по сентябрь 2022 года.
Подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний местный житель, индивидуальный предприниматель. Заведено уголовное дело.
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16.12.2020 34145