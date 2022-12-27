Фото: рецидивист задержан за кражу более чем на миллион рублей. Его сообщник прятался в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 26 декабря задержаны вор-рецидивист и его сообщник, которые в ноябре обворовали офис на Новолитовской улице Санкт-Петербурга.  

Фото: рецидивист задержан за кражу более чем на миллион рублей. Его сообщник прятался в Ленобласти Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: рецидивист задержан за кражу более чем на миллион рублей. Его сообщник прятался в Ленобласти Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: рецидивист задержан за кражу более чем на миллион рублей. Его сообщник прятался в Ленобласти Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: рецидивист задержан за кражу более чем на миллион рублей. Его сообщник прятался в Ленобласти Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: рецидивист задержан за кражу более чем на миллион рублей. Его сообщник прятался в Ленобласти Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: рецидивист задержан за кражу более чем на миллион рублей. Его сообщник прятался в Ленобласти Санкт-Петербург, Ленинградская область

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следствие полагает, что они взломали металлическую оконную решетку и проникли в помещения офиса по ремонту и продаже мобильных телефонов. Добычей злоумышленников стало имущество на 1 300 000 рублей.

В квартире дома на проспекте Энтузиастов задержали ранее судимого 43-летнего мужчину. Позднее в доме на 4 линии коттеджного поселка «Каскад» во Всеволожском районе задержали его 36-летнего сообщника.

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