Военнослужащий из Киришского района погиб в ходе спецоперации

Военнослужащий из Киришского района Ленобласти Вячеслав Столповский погиб в ходе специальной военной операции.

Соболезнования родным и близким военнослужащего выразили администрация и Совет депутатов Киришского района.

«Глубоко скорбим о гибели мужественного Защитника нашей Родины и будущего наших детей. Выражаем глубокие соболезнования близким доблестного воина», — говорится в сообщении.

Вячеслав Столповский проходил службу по контракту и погиб 15 декабря. Гражданская панихида-прощание с бойцом состоялась сегодня, 27 декабря, в МДЦ «Восход».