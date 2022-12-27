В течение 2022 года спасатели из Ленобласти спасли 699 человек

Областные спасатели подвели итоги работы за 2022 год. Всего за год было проведено более 1140 поисково-спасательных работ.

Спасатели снимали с оторвавшихся льдин незадачливых рыбаков, возвращали близким заблудившихся грибников, помогали пострадавшим в ДТП, вызволяли пилота из совершившего экстренную посадку легкомоторного гидроплана, а также выводили заблудившихся в Саблинских пещерах туристов.

Обращаясь к спасателям, вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил высокий профессионализм ответственное исполнение служебного, гражданского и человеческого долга, что позволило сократить гибель людей на воде на 23 процента.

Отметим также, что количество пожаров в Ленобласти сократилось на 4,4% по сравнению с прошлым 2021 годом, а количество погибших на них уменьшилось более, чем на 10%. Из областного бюджета на развитие материально-технической базы и содержание аварийно-спасательной и противопожарной служб Ленобласти было выделено более 2,1 млрд рублей.