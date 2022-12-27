Участие областной историков в формировании нового тома «Библиотеки союзного государства», посвященного «Ленинградской битве», обсудили во вторник, 27 декабря, в Доме правительства Ленобласти.
Во встрече приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Книга, посвященная подвигу защитников ленинградских рубежей, будет представлена 22 июня 2023 года в помещениях гарнизона Брестской крепости. Дмитрий Мезенцев пригласил Александра Дрозденко принять участие в церемонии представления книги, в широкой дискуссии в формате «Брест-Минск-Москва».
На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь.
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