Около двадцати рейсов задерживаются в Пулково

Метель снова становится помехой для перелетов.

Вылет 18 рейсов в аэропорту Пулково задерживается из-за метели, пишет 78.ru.

Задержаны вылеты из Петербурга в Тамбов, Москву, Шарм-Эль-Шейх, Волгоград, Архангельск, Новосибирск, Якутск, Казань, Душанбе, Якутск, Москву, Екатеринбург и Душанбе, а также в Сочи и Калининград.

Причиной задержки вылета авиарейсов стали сильный ливневой снег и снежная низовая метель.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» проведет абсолютно бесплатные перелеты для россиян.