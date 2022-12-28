Охотники из Ленобласти заготовили сотни банок тушенки для зоны СВО

Охотники из Ленобласти передали бойцам в зону проведения СВО несколько коробок с тушенкой собственного производства.
Инициативу поддержали охотники из Подпорожского, Лодейнопольского и Выборгского районов. Они сами убили животное и отдали его на переработку, где из мяса приготовили вкусную и питательную продукцию.
Фото: Команда 47
В «Леноблохоте» уточнили, что добыча лосей производилась строго по разрешениям и передавалась на переработку под строгим контролем ветеринарных врачей.
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01.12.2022 361