Охотники из Ленобласти заготовили сотни банок тушенки для зоны СВО

Автор: Гузель Галимова
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Охотники из Ленобласти передали бойцам в зону проведения СВО несколько коробок с тушенкой собственного производства.

Инициативу поддержали охотники из Подпорожского, Лодейнопольского и Выборгского районов. Они сами убили животное и отдали его на переработку, где из мяса приготовили вкусную и питательную продукцию.

Охотники из Ленобласти заготовили сотни банок тушенки для зоны СВО Тушенка, СВО, охотники, Леноблохота
Охотники из Ленобласти заготовили сотни банок тушенки для зоны СВО Тушенка, СВО, охотники, Леноблохота
Фото: Команда 47

В «Леноблохоте» уточнили, что добыча лосей производилась строго по разрешениям и передавалась на переработку под строгим контролем ветеринарных врачей.

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01.12.2022 361
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