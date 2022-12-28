Охотники из Ленобласти заготовили сотни банок тушенки для зоны СВО

Охотники из Ленобласти передали бойцам в зону проведения СВО несколько коробок с тушенкой собственного производства.

Инициативу поддержали охотники из Подпорожского, Лодейнопольского и Выборгского районов. Они сами убили животное и отдали его на переработку, где из мяса приготовили вкусную и питательную продукцию.

Фото: Команда 47

В «Леноблохоте» уточнили, что добыча лосей производилась строго по разрешениям и передавалась на переработку под строгим контролем ветеринарных врачей.