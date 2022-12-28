Школьников из Ленобласти и Петербурга приглашают в бесплатный онлайн-лагерь cо знаменитыми певцами и блогерами

Для ребят 11-18 лет создан бесплатный всероссийский онлайн-лагерь в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Школьники из Петербурга и Ленобласти смогут раскрыть свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомиться со звездными наставниками и попробовать свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов. Среди звездных кураторов онлайн-лагеря — блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

Онлайн-лагерь пройдет в официальном телеграм-аккаунте проекта со 2 января по 8 января 2023 года. Каждый день участников ждет новое направление: производство контента, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии – принимать участие можно в любом количестве направлений.

По итогу каждого направления школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

«Новогодние каникулы – отличный способ приобрести полезные знания и развить творческие способности. Мы составили программу онлайн-кэмпа на платформе МТС «Поколение М» таким образом, чтобы «цифровому» поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников по всем направлениям, от журналистики до фотографии, — очень яркие, креативные; выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.