Госуслуги напомнили, какие документы потребуются для оформления единого пособия на детей

Автор: Анастасия Щербакова
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Обратиться за выплатой можно будет в январе 2023 года.

Порядка 95% заявлений рассматриваются без запроса у россиян подтверждающих документов. Как пишет Госуслуги, нужные сведения запрашиваются по каналам межведомственного взаимодействия.

Однако в ряде случаях могут потребоваться дополнительные документы и отдельное подтверждение.

Среди них:

  • о рождении, смерти, браке, опеке, если оформлены в другой стране
  • о доходах и пенсии сотрудников правоохранительных органов
  • о закрытых вкладах в банках
  • о жилье, которое занимает член семьи с тяжелым заболеванием
  • о жилье, транспорте и участках, предоставленных или полностью оплаченных в рамках соцподдержки
  • о предоставлении дальневосточного гектара
  • об очном обучении
  • о лечении дольше 3 месяцев в расчетном периоде
  • о прохождении военной службы по призыву
  • о полном гособеспечении
  • о принудительном лечении по решению суда
  • о размере стипендии
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Госуслуги напомнили, какие документы потребуются для оформления единого пособия на детей единое пособие, документы, Госуслуги
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  • о пожизненном содержании судей в отставке
  • о компенсации за исполнение государственных обязанностей
  • о доходах за границей
  • о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы
  • о розыске, аресте или запрете регистрационных действий на транспорт
  • о постановке на учет по беременности и родах, если нет электронного родового сертификата
  • о целевых грантах для бизнеса
  • о лицах, признанных безвестно отсутствующими
  • о нахождении в розыске
  • о доходах ИП, если пока нет данных в ФНС
  • о доходах по авторским договорам
  • о расходах ИП на УСН «доходы».
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