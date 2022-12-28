Госуслуги напомнили, какие документы потребуются для оформления единого пособия на детей

Обратиться за выплатой можно будет в январе 2023 года.

Порядка 95% заявлений рассматриваются без запроса у россиян подтверждающих документов. Как пишет Госуслуги, нужные сведения запрашиваются по каналам межведомственного взаимодействия.

Однако в ряде случаях могут потребоваться дополнительные документы и отдельное подтверждение.

Среди них:

о рождении, смерти, браке, опеке, если оформлены в другой стране

о доходах и пенсии сотрудников правоохранительных органов

о закрытых вкладах в банках

о жилье, которое занимает член семьи с тяжелым заболеванием

о жилье, транспорте и участках, предоставленных или полностью оплаченных в рамках соцподдержки

о предоставлении дальневосточного гектара

об очном обучении

о лечении дольше 3 месяцев в расчетном периоде

о прохождении военной службы по призыву

о полном гособеспечении

о принудительном лечении по решению суда

о размере стипендии

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о пожизненном содержании судей в отставке

о компенсации за исполнение государственных обязанностей

о доходах за границей

о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы

о розыске, аресте или запрете регистрационных действий на транспорт

о постановке на учет по беременности и родах, если нет электронного родового сертификата

о целевых грантах для бизнеса

о лицах, признанных безвестно отсутствующими

о нахождении в розыске

о доходах ИП, если пока нет данных в ФНС

о доходах по авторским договорам

о расходах ИП на УСН «доходы».