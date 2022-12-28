Госуслуги напомнили, какие документы потребуются для оформления единого пособия на детей

Обратиться за выплатой можно будет в январе 2023 года.
Порядка 95% заявлений рассматриваются без запроса у россиян подтверждающих документов. Как пишет Госуслуги, нужные сведения запрашиваются по каналам межведомственного взаимодействия.
Однако в ряде случаях могут потребоваться дополнительные документы и отдельное подтверждение.
Среди них:
- о рождении, смерти, браке, опеке, если оформлены в другой стране
- о доходах и пенсии сотрудников правоохранительных органов
- о закрытых вкладах в банках
- о жилье, которое занимает член семьи с тяжелым заболеванием
- о жилье, транспорте и участках, предоставленных или полностью оплаченных в рамках соцподдержки
- о предоставлении дальневосточного гектара
- об очном обучении
- о лечении дольше 3 месяцев в расчетном периоде
- о прохождении военной службы по призыву
- о полном гособеспечении
- о принудительном лечении по решению суда
- о размере стипендии
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28.12.2022 75
- о пожизненном содержании судей в отставке
- о компенсации за исполнение государственных обязанностей
- о доходах за границей
- о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы
- о розыске, аресте или запрете регистрационных действий на транспорт
- о постановке на учет по беременности и родах, если нет электронного родового сертификата
- о целевых грантах для бизнеса
- о лицах, признанных безвестно отсутствующими
- о нахождении в розыске
- о доходах ИП, если пока нет данных в ФНС
- о доходах по авторским договорам
- о расходах ИП на УСН «доходы».
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19.12.2022 185