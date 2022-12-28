Роскачество представило рейтинг лучших марок «Докторской» колбасы

Всего в топ организации попали 10 брендов.

В своем официальном Телеграм-канале Роскачество представило выборку из 10 торговых наименований «Докторской» колбасы. Продукты в ходе исследований набрали высокие баллы, а ряд из них был удостоены Знаком качества.

Ранее Роскачество назвало растительные масла, на которых ни в коем случае нельзя жарить.