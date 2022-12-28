Небольшой снег и туман – погода в Ленобласти на 29 декабря

Жителей Ленобласти в четверг, 29 декабря, ждет облачная с прояснениями погода.
Местами синоптики прогнозируют небольшой снег, в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный слабый, в конце дня умеренный. Температура воздуха ночью -2…-7°C, местами -10…-12°C, днем столбики термометров покажут 0…-5°C. На дорогах гололедица.
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28.12.2022 63