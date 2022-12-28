В Буграх нашли склад с поддельными сигаретами. Изъято более трех миллионов пачек

По информации ivbg.ru, 50-летний уроженец Омской области арендовал в Буграх Всеволожского района около 800 квадратных метров промышленного помещения, где хранил 140 поддонов с сигаретами.

Там же были найдены 12 коробок с акцизными марками. Экспертиза установила, что они были выполнены способом офсетной печати и электрофотографии.

Еще 3,3 миллиона готовых пачек сигарет отечественных и зарубежных марок с признаками подделки найдены на другом складе площадью 1,4 тысяч квадратных метров, который снимал тот же мужчина. Там же найдены две производственные линии, рулоны с фольгой и упаковка.

Арендатора склада задержали на месте. Заведено уголовное дело.