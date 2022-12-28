Александр Дрозденко вошел в десятку лидеров Национального рейтинга губернаторов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко снова занял высокие позиции в Национальном рейтинге глав регионов РФ за 2022 год.
Глава региона занял седьмую строку рейтинга. Перед ним расположились мэр Москвы, главы Татарстана, Чеченской республики, Тульской области, Московской области и Якутии. Губернатор Петербурга Александр Беглов занял 21 место.
Рейтинг губернаторов составлен на основе опроса экспертов, привлекались представители различных профессиональных областей.
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28.12.2022 45