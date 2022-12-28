В Петербурге в следующем году повысится стоимость эвакуации машин

В Петербурге с 1 января 2023 года вырастут тарифы на эвакуацию транспортных средств, а также хранение его на штрафстоянке.

Так, для автотранспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 минимальная стоимость эвакуации составит 3 251 руб. (сейчас 3004 руб.), категорий С, D — 19 509 рублей, категорий BE, C1E, D1E — 22 760 рублей, СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 26 010 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по тарифам.

За хранение машин на штрафстоянке теперь придется платить на 8,2-8,6% больше в зависимости от категории ТС. Один час хранения транспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 обойдется в 63 руб. (сейчас 58), С, D — 126 руб., BE, C1E, D1E — 250 руб. и СE, DE — 376 руб.