На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 84, 57, ТрР км 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;

км 36 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 629, 630, 634, 670, 672, 673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

подъезд к г. Выборгу № 1 и № 2 км 0 – 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 27-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 5 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 29 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 10-36, км 68-73, км 80-100 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочерёдно.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):