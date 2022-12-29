По информации ivbg.ru, 28 декабря в потасовке в городе Никольское в Тосненском районе Ленинградской области пострадал 34-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным касательным ранением тканей головы и бедер. По словам мужчины, около 00:30 возле трактира на Первомайской улице в него выстрелили, повалили на землю и избили, выбив несколько зубов.

До этого у него произошел конфликт с сотрудником заведения, который закрыл дверь и не отдавал вещи заявителя и его компании