Япония впервые с мая решила вернуться к поставкам нефти из России

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов, Япония вернулась к закупкам российской нефти и получит первую с мая 2022 года партию топлива.
Об этом свидетельствует загруженный сырьем 28 декабря крупнотоннажный танкер Aframax «Залив Байкал» на объекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке. Несмотря на поддержку введения Западом потолка цен на российскую нефть, Токио отказался принимать данную меру в отношении нефти с проекта «Сахалин-2».
Проект ориентирован преимущественно на производство сжиженного природного газа (СПГ), однако там добывается и незначительное количество нефти.
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