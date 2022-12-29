Япония впервые с мая решила вернуться к поставкам нефти из России

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов, Япония вернулась к закупкам российской нефти и получит первую с мая 2022 года партию топлива.

Об этом свидетельствует загруженный сырьем 28 декабря крупнотоннажный танкер Aframax «Залив Байкал» на объекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке. Несмотря на поддержку введения Западом потолка цен на российскую нефть, Токио отказался принимать данную меру в отношении нефти с проекта «Сахалин-2».

Проект ориентирован преимущественно на производство сжиженного природного газа (СПГ), однако там добывается и незначительное количество нефти.