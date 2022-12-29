Дрозденко вручил ключи от микроавтобуса многодетной семье из Всеволожского района

Автор: Гузель Галимова
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Александр Дрозденко вручил ключи от микроавтобуса семье Антоновых из деревни Мендсары во Всеволожском районе Ленобласти.

Они воспитывают шестерых сыновей и одну дочку. Старшему сыну Михаилу 16 лет, а младшему Герману — четыре месяца.

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Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Подарок, приобретенный в рамках нацпроекта «Демография», семейству передали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель комитета по соцзащите Анастасия Толмачева. Вместе с новым автомобилем Антоновы также получили комплекты сезонной резины.

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05.12.2022 340
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