Дрозденко вручил ключи от микроавтобуса многодетной семье из Всеволожского района

Александр Дрозденко вручил ключи от микроавтобуса семье Антоновых из деревни Мендсары во Всеволожском районе Ленобласти.

Они воспитывают шестерых сыновей и одну дочку. Старшему сыну Михаилу 16 лет, а младшему Герману — четыре месяца.

Подарок, приобретенный в рамках нацпроекта «Демография», семейству передали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель комитета по соцзащите Анастасия Толмачева. Вместе с новым автомобилем Антоновы также получили комплекты сезонной резины.