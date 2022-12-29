Размер минимальной заработной платы в Ленобласти в 2023 году будет увеличен дважды

Трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате подписано сегодня, 29 декабря

Свои подписи под соглашением поставили глава Ленобласти, глава Ленинградской Федерацией Профсоюзов и глава регионального Союза промышленников и предпринимателей.

МЗП в Ленобласти проиндексируют два раза в 2023 году: с 1 января 2023 года до 16 987 рублей, а с 1 июня 2023 года — до 17 385 рублей. Сегодня размер минимальной заработной платы в регионе составляет 15 950 рублей.

«Наша главная общая цель – достойное качество жизни ленинградцев, жителей области. Я благодарен профсоюзам за то, что они достойно отстаивают и защищают права работников, и союзу промышленников за то, что поддержали решения, которые несут дополнительные обязательства для бизнеса. Это непростая совместная работа», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Напомним, что МЗП устанавливается локально в том или ином субъекте РФ. По закону размер МЗП не может быть ниже МРОТ. Исключение составляют случаи, когда работник не выполнил свои трудовые обязанности. МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, та денежная величина (до вычета НДФЛ), ниже которой работодатель не может установить месячную зарплату своему сотруднику. МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий, а также для иных целей обязательного социального страхования. Размер МРОТ в России в 2023 году установлен на уровне 16 242 рублей.