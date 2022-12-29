Microsoft частично разрешила пользователям из России скачивать ОС Windows

Для этого придется потратить время и иметь носители памяти.

С июня этого года Microsoft запретила пользователям из России скачивать операционную систему Windows с официального сайта, но вчера стало известно, что часть файлов с сайта снова доступны.

Так авторы издания «Игромания» заметили, что загрузить именно ISO-файлы с образами ОС без использования VPN всё ещё нельзя, а вот скачать помощник по установке, а также инструмент для создания загрузочного носителя на USB- или DVD-диске вполне реально.

Опять же для этих действий еще нужно иметь либо флеш-диск, либо ПК с дисководом, который ныне не у всех есть.