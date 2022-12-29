Подросток из Петербурга создал IT-модель, способную прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Патрульный Петербурга», победителем проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» стал 16-летний петербуржец, который разработал IT-модель, которая может прогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Школьник отметил, что искусственный интеллект в медицине может автоматизировать работу медиков. Программа поможет выявлять заболевания на ранних стадиях.

Молодой петербуржец смог обогнать опытных и взрослых специалистов. У разработанной подростком программы есть шансы стать применяемой в системе здравоохранения. На данный момент ее продвигают в одном из крупных бизнес-акселераторов.

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