Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом

Активисты «Народного фронта» Ленинградской области поздравили с наступающим Новым годом детей из Донбасса, проживающих в пункте временного размещения в Тихвинском районе.

Фото: Народный фронт

Члены штаба «Народного фронта» перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. В доставке помогли автоволонтеры. В покупке подарков участвовали фонд «Добрый волшебник», ИП, Росреестр, студенты и преподаватели СПбГИК, а также Федеральная служба судебных приставов.

«Спасибо всем за то, что сохраняете веру в чудеса», – прокомментировали «Народном фронте»