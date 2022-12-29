Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом

Автор: Сергей Агутин
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Активисты «Народного фронта» Ленинградской области поздравили с наступающим Новым годом детей из Донбасса, проживающих в пункте временного размещения в Тихвинском районе.

Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом Тихвинский район, народный фронт, Ленинградская область
Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом Тихвинский район, народный фронт, Ленинградская область
Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом Тихвинский район, народный фронт, Ленинградская область
Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом Тихвинский район, народный фронт, Ленинградская область
Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом Тихвинский район, народный фронт, Ленинградская область
Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом Тихвинский район, народный фронт, Ленинградская область
Фото: детей-беженцев в пункте временного размещения возле Тихвина поздравили с Новым годом Тихвинский район, народный фронт, Ленинградская область

Фото: Народный фронт

Члены штаба «Народного фронта» перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. В доставке помогли автоволонтеры. В покупке подарков участвовали фонд «Добрый волшебник», ИП, Росреестр, студенты и преподаватели СПбГИК, а также Федеральная служба судебных приставов.

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