Минтруд представил окончательный график выходных дней в январе 2023 года

Россияне будут отдыхать на один день больше.

В январе 2023 года новогодние каникулы будут длиться с 1 по 8 января. Всего у россиян будет 9 выходных за счет того, что 31 декабря выпадает на субботу. Однако это не единственный сюрприз для граждан.

Дело в том, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями (31 декабря и 8 января), переносятся в следующем году на другие дни. Таким образом у россиян будет два дополнительных выходных — 24 февраля в пятницу (перенос с 1 января и 8 мая в понедельник ( перенос с 8 января).