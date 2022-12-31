Видео: водолазы установили новогоднюю елку в главном аквариуме океанариума Петербурга

Сотрудники петербургского Океанариума решили устроить Новый год не только себе, но и подводным обитателям.
Водолазы в костюмах Дедов Морозов установили новогоднюю елку на дне главного аквариума.
«Жители аквариума уже вовсю снуют вокруг ёлки, удивляются, изучают «новенькую» и ищут подарки», — рассказали в организации.
Видео: t.me/oceanariumspb
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