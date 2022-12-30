BMW восстановила поставки запчастей в Россию

Российское представительство компании BMW возобновило поставки автомобильных запчастей на свой центральный склад в России.

Однако пока поставляется только часть номенклатуры фирменных запчастей. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу BMW Group Россия.

В компании пояснили, что на центральный склад поставляются те запчасти, по которым удалось восстановить логистические цепочки. Для владельцев BMW в России действует заводская гарантия. Гарантийные обязательства выполняются, несмотря на дефицит некоторых деталей.