BMW восстановила поставки запчастей в Россию

Автор: Александр Селиванов
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Российское представительство компании BMW возобновило поставки автомобильных запчастей на свой центральный склад в России.

Однако пока поставляется только часть номенклатуры фирменных запчастей. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу BMW Group Россия.

В компании пояснили, что на центральный склад поставляются те запчасти, по которым удалось восстановить логистические цепочки. Для владельцев BMW в России действует заводская гарантия. Гарантийные обязательства выполняются, несмотря на дефицит некоторых деталей.

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30.12.2022 81
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