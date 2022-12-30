Врач Клименко рассказала, как избежать похмелья после новогоднего стола

Автор: Александр Селиванов
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Директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, психиатр Татьяна Клименко рассказала, как избежать похмелья после новогоднего стола.

По ее словам, не следует употреблять спиртные напитки на голодный желудок, а также можно за пару часов до застолья выпить активированного угля. Об этом сообщает РИА Новости.

— Не употребляйте алкоголь на голодный желудок, за несколько часов до приема спиртного необходимо поесть, – заявила она.

Можно за пару часов до застолья выпить 4-5 таблеток активированного угля, а непосредственно перед застольем еще 1-2 таблетки, измельченные в порошок. Активированный уголь абсорбирует часть спирта и сивушных масел.

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