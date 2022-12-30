Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 30 декабря

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

29 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

На Купянском направлении поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ и 92-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 60-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.