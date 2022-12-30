Доброволец из Соснового Бора погиб на Украине

Доброволец Александр Матюнин из Соснового Бора Ленобласти погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Фото: Proжизнь_5йугол
Александр Матюнин родился и жил в Сосновом Бору. Он добровольно вступил в ЧВК «Вагнер». Его посмертно наградили орденом Мужества, рассказали в Доме милосердия «Пятый угол».
Бойца похоронили в Сосновом Бору на кладбище «Воронка».
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