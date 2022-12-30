Доброволец из Соснового Бора погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
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Доброволец Александр Матюнин из Соснового Бора Ленобласти погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Доброволец из Соснового Бора погиб на Украине Сосновый Бор, погиб военный, Ленобласть, Вагнер
Доброволец из Соснового Бора погиб на Украине Сосновый Бор, погиб военный, Ленобласть, Вагнер
Доброволец из Соснового Бора погиб на Украине Сосновый Бор, погиб военный, Ленобласть, Вагнер
Фото: Proжизнь_5йугол

Александр Матюнин родился и жил в Сосновом Бору. Он добровольно вступил в ЧВК «Вагнер». Его посмертно наградили орденом Мужества, рассказали в Доме милосердия «Пятый угол».

Бойца похоронили в Сосновом Бору на кладбище «Воронка».

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29.12.2022 54
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