Доброволец из Соснового Бора погиб на Украине

Доброволец Александр Матюнин из Соснового Бора Ленобласти погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Фото: Proжизнь_5йугол

Александр Матюнин родился и жил в Сосновом Бору. Он добровольно вступил в ЧВК «Вагнер». Его посмертно наградили орденом Мужества, рассказали в Доме милосердия «Пятый угол».

Бойца похоронили в Сосновом Бору на кладбище «Воронка».