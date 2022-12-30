В Ленобласти и Петербурге за год отремонтировали более 250 километров федеральных дорог

В 2022 году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области отремонтировали более 250 километров федеральных дорог.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в два раза увеличилась пропускная способность почти 40 км трасс в Ленобласти, еще на 220 километрах прошел ремонт, включая капитальный.

В частности, были реконструированы два участка подведомственных дорог «Скандинавии» и «Нарвы» общей протяженностью 39,4 км. Завершен капремонт на участке трассы А-114 в обход Пикалево и ремонт на 22-м километре трассы Р-21 «Кола» на границе с Карелией.

В следующем 2023 году в регионе запланирован старт трех масштабных дорожных проектов.