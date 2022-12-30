Россиянам рассказали, как дёшево ездить по стране

Сэкономить поможет поезд.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию», наиболее проверенным способом является заблаговременная покупка билетов. Также следует выбирать даты, пользующиеся низким спросом — как правило, это будние дни.

Кроме того, следует проверять раздел «Тарифы и акции» на официальном сайте РЖД. Помочь может и программа лояльности: полученные за поездки баллы в дальнейшем можно обменивать на билеты.

Ранее стало известно, что в Ленобласти и Петербурге за год отремонтировали более 250 километров федеральных дорог.