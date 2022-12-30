В России продлили мораторий на проверки бизнеса

Правительство еще на год продлило мораторий на проверки бизнеса в России. Мишустин подписал соответствующее постановление.

Режим отмены плановых проверок будет действовать весь 2023 год.

Добавляется, что для проведения проверок объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы. К таким объектам относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.