Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение георгиевских лент

Владимир Путин подписал закон о штрафах и введении уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступил в силу с 29 декабря.

Напомним, согласно принятому закону, за публичное осквернение георгиевской ленты юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, физическому — до 3 млн или лишение свободы сроком до трех лет. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, сумма штрафа доходить до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.