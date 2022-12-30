В Приозерске мужчина подсунул продавцу билет «банка приколов»

Обман быстро раскрылся.

Инцидент произошел в магазине на Северопарковой улице 29 декабря, передает «Online47» со ссылкой на пресс-службу Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Продавец не купился на уловку злоумышленника, и тот спешно ретировался, прихватив с собой не оплаченные продукты.

Беспредел пресекли росгвардейцы, которые быстро вычислили и задержали виновного. На его счету уже были грабежи и угоны.

Ранее стало известно, что в Петербурге нашли живыми пропавшую женщину с маленькими детьми.