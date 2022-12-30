Локализован пожар на судне у морского завода в Кронштадте

Пожар, который произошел 30 декабря на судне у морского завода в Кронштадте, локализован.

Как рассказал источник «Невским новостям», пожар произошел на списанном судне вспомогательного флота ВМФ России, которое готовили к разделке на металл. Пожарные тушат возгорание по второму рангу сложности.

Ранее ivbg.ru сообщал, что пламя разгорелось на площади около 10 квадратных метров в двух каютах.