Локализован пожар на судне у морского завода в Кронштадте

Пожар, который произошел 30 декабря на судне у морского завода в Кронштадте, локализован.
Как рассказал источник «Невским новостям», пожар произошел на списанном судне вспомогательного флота ВМФ России, которое готовили к разделке на металл. Пожарные тушат возгорание по второму рангу сложности.
Ранее ivbg.ru сообщал, что пламя разгорелось на площади около 10 квадратных метров в двух каютах.
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20.12.2022 155