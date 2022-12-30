Желтый дым над Кировским заводом заметил кто-то из горожан — Фото

Возможно, на предприятии проходит очистка мартеновских печей.

Как сообщает piter.tv, над Кировским заводом петербуржцы заметили желтый дым.

Никаких официальных комментариев по факту происходящего на предприятии не давали.

Возможно, на заводе проводятся работы по обдувке и очистке мартеновских печей. Газы проходят через систему фильтрации и не наносят вред экологии.

Два года назад, во время очистительных работ уже наблюдался желтоватый дым, поднимавшийся над предприятием. Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что локализован пожар на судне у морского завода в Кронштадте.