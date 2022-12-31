Трое маленьких детей погибли в ДТП с фурой на трассе «Кола», взрослые в больнице

Автор: Гузель Галимова
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Страшное ДТП произошло днем 30 декабря на 1201-м километре автодороги «Кола» в Мурманской области.

Там Volkswagen на полном ходу врезался в фуру. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области, во время прохождения крутого поворота машину вынесло на фуру. В минивэне ехала семья из пяти человек, они направлялись из Петербурга в Мурманск.

Трое маленьких детей погибли в ДТП с фурой на трассе «Кола», взрослые в больнице трасса Кола, погибли дети, Петербург, Мурманская область, ДТП
Трое маленьких детей погибли в ДТП с фурой на трассе «Кола», взрослые в больнице трасса Кола, погибли дети, Петербург, Мурманская область, ДТП
Трое маленьких детей погибли в ДТП с фурой на трассе «Кола», взрослые в больнице трасса Кола, погибли дети, Петербург, Мурманская область, ДТП
Фото: "Кандалакша Онлайн\ВКонтакте"

В результате погибли трое детей, им было 11 лет, 5 и 3 года. Двоих взрослых без сознания госпитализировали в больницу.

Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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03.10.2022 500
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