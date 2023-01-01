В Шушарах двое работников скончались во время мытья цистерны бензовоза

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В ночь на 31 декабря двое сотрудников грузовой автомойки погибли после отравления парами нефтепродуктов.

Известно, что вечером 30 декабря на помывку приехал грузовик Volvo FH. Со слов свидетелей, во время мытья цистерны один из мужчин упал внутрь, второй попытался его спасти, но тоже упал. Мужчины скончались от отравления парами нефтепродуктов.

По предварительной информации, погибли 50-летний гражданин Беларуси и 21-летний гражданин республики Таджикистан.

В Шушарах двое работников скончались во время мытья цистерны бензовоза Шуушары, погибли, отравились
В Шушарах двое работников скончались во время мытья цистерны бензовоза Шуушары, погибли, отравились
Фото: 78.ru

Трупы направили в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вам будет интересно
Трое маленьких детей погибли в ДТП с фурой на трассе «Кола», взрослые в больнице
Страшное ДТП произошло днем 30 декабря на 1201-м километре автодороги «Кола» в Мурманской области. Там Volkswagen на полном ходу врезался в...
31.12.2022 126
Автор