В Шушарах двое работников скончались во время мытья цистерны бензовоза

В ночь на 31 декабря двое сотрудников грузовой автомойки погибли после отравления парами нефтепродуктов.

Известно, что вечером 30 декабря на помывку приехал грузовик Volvo FH. Со слов свидетелей, во время мытья цистерны один из мужчин упал внутрь, второй попытался его спасти, но тоже упал. Мужчины скончались от отравления парами нефтепродуктов.

По предварительной информации, погибли 50-летний гражданин Беларуси и 21-летний гражданин республики Таджикистан.

Фото: 78.ru

Трупы направили в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.