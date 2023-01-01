В 2022 году Ленобласть исключила из Единого реестра 30 долгостроев

В 2022 году Ленобласть исключила из списка незавершенных долгостроев еще 30 проблемных объектов.
По некоторым объектам приняли решение о выплате компенсаций, ряд домов отдали на завершение. По данным на 31 декабря 2022 года, в Ленобласти остался еще 101 проблемный дом.
Ранее губернатор Александр Дрозденко рассказывал, что всех дольщиков восстановят в правах до 2025 года.
Напомним, что за день до Нового 2023 года проблемный ЖК «Щегловская усадьба» полностью ввели в эксплуатацию. За 2022 год Ленобласть решила вопрос по 133 проблемным объектам долевого строительства.
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30.12.2022 89