В 2022 году Ленобласть исключила из Единого реестра 30 долгостроев

В 2022 году Ленобласть исключила из списка незавершенных долгостроев еще 30 проблемных объектов.

По некоторым объектам приняли решение о выплате компенсаций, ряд домов отдали на завершение. По данным на 31 декабря 2022 года, в Ленобласти остался еще 101 проблемный дом.

Ранее губернатор Александр Дрозденко рассказывал, что всех дольщиков восстановят в правах до 2025 года.

Напомним, что за день до Нового 2023 года проблемный ЖК «Щегловская усадьба» полностью ввели в эксплуатацию. За 2022 год Ленобласть решила вопрос по 133 проблемным объектам долевого строительства.