Пункты по сбору новогодних елок в Петербурге и Ленобласти откроют 5 января

Традиционная акция «Ёлки, палки и щепа» по сбору и переработке новогодних деревьев в Петербурге и Ленобласти стартует с 5 января 2023 года.

Будут работать как стационарные пункты, так и временные акции, в разное время в разных районах, «час ёлок» придется на 14, 15, 21 и 22 января.

В Петербурге елки будут принимать почти во всех районах: Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном.

В Ленинградской области елку можно будет сдать на временных акциях в Гатчине, Коммунаре, Сиверском, Сосновом Бору, в стационарные пункты у «Меги Парнас» и в Киришах.