В лесах Ленобласти бесплатно срубили уже более 24 тысяч елок

В Ленобласти продолжается акция по законной и бесплатной вырубке елок к Новому году.

По данным на 30 декабря, в лесах региона вырубили уже 24 500 елок. Отмечается, что Ленобласть единственный субъект на Северо-Западе, где есть возможность срубить елку под Новый год бесплатно.

Напомним, акция продлится до 10 января. Для того чтобы забрать к себе домой новогоднюю красавицу, необходимо определиться с лесничеством, заполнить два экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Скачать их можно здесь. В день заключения договора необходимо иметь при себе паспорт. На одного человека положено не более одного дерева высотой до 3 метров.

Напоминаем, что за самовольный сруб ели на нарушителя налагается штраф.