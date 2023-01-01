Музеи Ленобласти подготовили обширную новогоднюю программу на каникулы

Музеи Ленинградской области приглашают детей и взрослых на праздничные программы в дни новогодних каникул.

Так, Тосненский музей приготовил выставку «Когда приходит Рождество», посвященную созданию рождественских сцен, а также «Наряжаем елку по-старинному», рассказывающую о старинных новогодних игрушках.

Музей истории города Шлиссельбурга ждет всех на «Рождественские посиделки» и кукольное вертепное представление.

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей приготовил интерактивный урок «Что такое Новый год?», мастер-класс по изготовлению новогодней елки из шишки, занятие «Символы Рождества», урок «Новый Век: праздничная культура в каменном веке» и мастер-класс «Рождественская сказка».

Подробную информацию о праздничных программах в других музеях региона можно найти по ссылке.