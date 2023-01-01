Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП с каршерингом в Кировске

Ранее ivbg.ru сообщал, что утром 1 января в Кировске Ленобласти водитель без прав на каршеринге насмерть сбил ребенка. Полиция раскрыла подробности.
ДТП произошло около 8:50 во дворе дома по улице Новая. 34-летняя женщина с двумя малолетними детьми были у дома, когда каршеринг вылетел с дороги на газон, сбил их и врезался в припаркованный автомобиль.
В результате пятилетняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Ее трехлетнего брата в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Мама получила перелом ноги.
За рулем сидел 25-летний петербуржец, ранее он был лишен водительских прав. Он был нетрезв. Каршеринг арендовал его знакомый, который также был сильно пьян. В момент ДТП он находился на пассажирском сиденье.
Петербуржец задержан. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.