В Кировске водитель без прав на каршеринге насмерть сбил ребенка

Смертельное ДТП произошло утром 1 января на Новой улице в Кировске Ленобласти.

Каршеринг сбил пешеходов в районе дома №16. В результате аварии погиб пятилетний ребенок, который шел вместе с мамой и бабушкой. На месте работают экстренные службы.

Известно, что за рулем сидел 24-летний молодой человек, ранее он был лишен водительских прав. По нашим источникам, водитель был пьян. Его направили на медицинское освидетельствование.