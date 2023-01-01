В Кировске водитель без прав на каршеринге насмерть сбил ребенка

Смертельное ДТП произошло утром 1 января на Новой улице в Кировске Ленобласти.
Каршеринг сбил пешеходов в районе дома №16. В результате аварии погиб пятилетний ребенок, который шел вместе с мамой и бабушкой. На месте работают экстренные службы.
Известно, что за рулем сидел 24-летний молодой человек, ранее он был лишен водительских прав. По нашим источникам, водитель был пьян. Его направили на медицинское освидетельствование.
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