Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на историческую реконструкцию

На территории усадьбы Демидовых в Тайцах Гатчинского района Ленобласти пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест».

Мероприятие будет приурочено к 210-летию окончания Отечественной войны 1812 года.

7 января на территории усадебного парка военно-исторические клубы Петербурга и Гатчинского района воссоздадут последний бой Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы России. Мероприятие начнется в 12.00.