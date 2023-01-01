Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на историческую реконструкцию

На территории усадьбы Демидовых в Тайцах Гатчинского района Ленобласти пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест».
Мероприятие будет приурочено к 210-летию окончания Отечественной войны 1812 года.
7 января на территории усадебного парка военно-исторические клубы Петербурга и Гатчинского района воссоздадут последний бой Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы России. Мероприятие начнется в 12.00.
Вам будет интересно
Музеи Ленинградской области приглашают детей и взрослых на праздничные программы в дни новогодних каникул. Так, Тосненский музей приготовил выставку «Когда приходит...
01.01.2023 19