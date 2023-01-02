В Выборге конфликт собутыльников закончился трагедией в новогоднюю ночь

Подозреваемого задержали на месте происшествия.

По информации правоохранительных органов, в ночь на 1 января в одном из домов на Физкультурной улице молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта избил палкой мужчину.

Пострадавший скончался от полученных травм до приезда медиков.

Отмечается, что нападавшего задержали на месте происшествия, его поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.