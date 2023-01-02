Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели

В понедельник глава региона поделился новыми фотографиями из Ленобласти.

— «Это в городе тепло и сыро, А за городом зима, зима, зима». Все как в известной новогодней песне: Алеховщина, Винницы, Ярославичи — в Ленобласти зимняя сказка, — написал Александр Дрозденко на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».