Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели

Автор: Александр Селиванов
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В понедельник глава региона поделился новыми фотографиями из Ленобласти.

Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
— «Это в городе тепло и сыро, А за городом зима, зима, зима». Все как в известной новогодней песне: Алеховщина, Винницы, Ярославичи — в Ленобласти зимняя сказка, — написал Александр Дрозденко на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Также губернатор Ленобласти пожелал жителям и гостям региона удачной недели и ярких впечатлений.

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02.01.2023 36
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