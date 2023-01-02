Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели

В понедельник глава региона поделился новыми фотографиями из Ленобласти.
— «Это в городе тепло и сыро, А за городом зима, зима, зима». Все как в известной новогодней песне: Алеховщина, Винницы, Ярославичи — в Ленобласти зимняя сказка, — написал Александр Дрозденко на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Также губернатор Ленобласти пожелал жителям и гостям региона удачной недели и ярких впечатлений.
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02.01.2023 36