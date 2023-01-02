После новогодних праздников самое сложное — это вернуться в рабочий ритм. Для того, что адаптация прошла лучше, ivbg делится несколькими советами, которые помогут каждому прийти в себя.

Почему важно правильно питаться после праздников?

Новогоднее меню изобилует, в большинстве своем, совсем не диетическими блюдами: оливье, селедкой под шубой, бутербродами с маслом и икрой. Не обходится и без алкоголя. После всех торжеств остатки с праздничного стола продолжают радовать любителей вкусно поесть. Активное потребление вредной пищи продолжительное время вызывает стресс у всего организма. Поэтому во избежание неприятностей, следует сократить до минимума объемы поглощения подобной еды или чередовать их со здоровой пищей. Чем раньше начнется процесс, тем быстрее пройдет восстановление.

Чем поможет распорядок дня?

Смена привычного распорядка дня также приводит к стрессу, поэтому особенно важно как можно быстрее после окончания праздников вернуться к привычному режиму. Для тех, кто в течении года хотел нормализовать сон, продолжительные выходные и будильник — в помощь. Привыкание происходит постепенно, поэтому лучше каждый день ложиться спать на 20 минут раньше, чем в предыдущий.

Спорт — как стиль жизнь

Если вы в обычной жизни занимаетесь спортом, то не оставляйте занятия и на праздничных выходных. А для тех, кто не особо им увлечен, самое время начать. На мини-каникулах есть несколько вариантов разнообразить активную деятельность зимой — лыжи, сноуборд или коньки. Это поможет не только снова встать в строй с новыми силами, но и запастись приятными воспоминаниями о праздничных днях.

Планирование дел на наступивший год

Достижимые поставленные цели всегда придают мотивации к обширной деятельности. В связи с этим обязательно уделите время мечтам. Запишите все мысли на листок: что хотите купить, сделать и куда съездить. От наглядного образца проще перейти к планированию, а от планирования к реализации. Последняя предполагает плодотворную работу, поэтому ваша мечта станет той движимой силой, которая поможет войти в рабочий ритм, и, возможно, сделать это более активно, чем раньше.

Не стоит сразу бросаться на амбразуру

В первый рабочий день после праздников не стоит сильно себя нагружать без надобности. Стресс при резком переходе от активного отдыха к труду создаст ощущение отсутствия того самого отдыха. Поэтому при выходе на работу нужно максимально поберечь энергию. Лучше посвятить день структурированию задач, наведению порядка на рабочем столе, планированию дел на следующие дни и проверке почты. В случае, когда бурная рабочая деятельность не доставляет неудобств — действуйте по ситуации.

Рассортируйте текущие дела

После новогоднего мини-отпуска практически всегда сложно сориентироваться в множестве текущих дел. Справиться с этим поможет принцип Матрицы Эйзенхауэра. Согласно этой технике, все задачи разделяются по важности и срочности. Для наглядности обычно используют таблицу, где в первых двух строках сверху по горизонтали значится — «Срочно» и «Не срочно», а по вертикали — «Важно» и «Не важно»:

важные и срочные дела стоит выполнить в первую очередь;

важные, но не срочные — после выполнения первых. Обычно они являются основной массой рабочих задач;

срочные, но не важные — текучка, которая чаще всего отвлекает. По возможности такие дела лучше делегировать;

не срочные и не важные — временно отложить, но зафиксировать себе в доступном месте, чтобы не забыть.

Сплочение коллектива за счет положительных эмоций

В периоды стресса люди лучше находят контакт друг с другом. Общее состояние пожеванности сплачивает, так что пользуйтесь моментом. Расспросите коллег о том, как у них прошло празднование Нового Года и последующие дни. Расскажите, что интересного случилось у вас. Обмен положительными эмоциями поднимет градус взаимопонимания на рабочем месте, а рабочий процесс пойдет плодотворнее.

Положительная сторона хвастовства

Это способ больше подойдет женской половине, так как представительницы прекрасного пола с энтузиазмом несут в мир все новое — прическу, маникюр, наряд и прочее. А это тот стимул, который поспособствует более приятному выходу на работу. Что касается мужчин, то поводом для хвастовства могут стать полученные подарки: новое ружье или мормышку для любителей охоты или зимней рыбалки, а также красочный пересказ о праздновании Нового Года.

Бонус

Если в первый же рабочий день придется усиленно трудится, то заранее придумайте для себя приятное вознаграждение за решения поставленных задач.